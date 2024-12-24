"Anora" يتصدر.. تعرف على قائمة الأفلام الأكثر فوزًا بجوائز في 2024

كتب- مروان الطيب:

شهد عام 2024 نجاح عدد كبير من الأعمال السينمائية في تصدر قائمة الأكثر ترشيحًا وفوزًا بالجوائز، حيث تضم القائمة عدد من أبرز الأفلام التي شاركت بالعديد من المحافل السينمائية العالمية، ورشحت للعديد من الجوائز.

ووفقًا لموقع "Rotten Tomatoes" جاء فيلم الدراما "Anora" في صدارة القائمة بواقع 43 جائزة، بينما احتل المركز الثاني فيلم الدراما "The Brutalist" بواقع 42 جائزة، وفي المركز الثالث فيلم الدراما "Nickel Boys" بـ 23 جائزة، وفي المركز الرابع فيلم الفانتازيا "Wicked" بـ 20 فوزًا، وفي المركز الخامس فيلم الموسيقى والدراما "Sing Sing" بـ 20 جائزة، بينما حل في المركز السادس فيلم الدراما "Conclave" بـ 19 جائزة.

واحتل المركز السابع فيلم الخيال العلمي "Dune: Part 2" بـ 19 فوزًا، وجاء في المركز الثامن فيلم الإثارة والتشويق بـ 17 فوزًا، بينما جاء في المركز التاسع فيلم الرسوم المتحركة "The Wild Robot" بـ 17 جائزة، وفي المركز التاسع فيلم الدراما "A Real Pain" بـ 14 جائزة، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الدراما "Emilia Perez" بـ 13 جائزة.

وعرض فيلم الدراما "Anora" لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وفاز بجائزة "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم في الفعاليات، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والرومانسية حول أنورا، عاملة من بروكلين، تقرر الزواج من أحد الشباب، ويصل الخبر إلى موطنها، لتتعرض قصتها للتهديد بينما ينطلق والدي الشاب إلى نيويورك لإلغاء الزواج.

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