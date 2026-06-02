شهد مركز ومدينة ساقلتة، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة للواء طارق راشد محافظ سوهاج، رافقه خلالها كمال سليمان نائب المحافظ ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المنشآت الحكومية والخدمية بالمركز.

متابعة أداء المركز التكنولوجي

واستهل المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث اطمأن على انتظام العمل ومستوى الأداء، موجهاً بسرعة إنجاز الطلبات والتواصل المستمر مع المواطنين لإطلاعهم على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلباتهم، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

تفقد الحملة الميكانيكية والوحدة المحلية

كما شملت الجولة الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية، حيث شدد المحافظ على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والمركبات والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مختلف المهام، كما التقى عدداً من العاملين بالوحدة المحلية، مؤكداً أهمية تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارة محطة الصرف الصحي وخدمات المياه

وتفقد المحافظ مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بساقلتة، واطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، كما زار محطة رفع صرف صحي ساقلتة الفرعية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المحطة التي تم الانتهاء من تنفيذها عام 2023 وتخدم نحو 20 ألف نسمة من أبناء المنطقة.

توجيهات داخل مستشفى ساقلتة المركزي

وخلال توجهه إلى مستشفى ساقلتة المركزي، وجه المحافظ برفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع المحيطة، قبل أن يتفقد عدداً من الأقسام الطبية بالمستشفى، من بينها الاستقبال والصيدلية والعيادات الخارجية والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات.

وشدد المحافظ على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة داخل المستشفى وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، كما حرص على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المستشفى للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة.

إشادة بمركز شباب الفراسية

واختتم محافظ سوهاج جولته بزيارة مركز شباب الفراسية المُقام ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تفقد صالة الجيم والأنشطة الرياضية والملعب الخماسي، مشيداً بمستوى النظافة والانضباط داخل المركز.

ووجه المحافظ بصرف مكافأة لمدير المركز تقديراً للجهود المبذولة، كما طالب بتوسيع البرامج والأنشطة الصيفية لاستيعاب أكبر عدد من الشباب وتوفير خدمات رياضية وثقافية متميزة لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وأكد اللواء طارق راشد في ختام جولته استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع، بما يساهم في تلبية احتياجاتهم ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.