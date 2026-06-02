إعلان

بسبب أعمال التطوير.. غلق كلي لمنزل كوبري باغوص اتجاه كوبرى مهمشة

كتب : فاطمة عادل

07:37 م 02/06/2026

غلق كوبري - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة والعمل على تسيير حركة السيارات، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلى لمنزل كوبري باغوص فى اتجاه كوبرى مهمشة، وتحديدًا بمنطقة المفارق من أعلى كوبري باغوص، مع إجراء تحويلات مرورية لتوجيه حركة المركبات للاستكمال فى اتجاه كوبرى 6 أكتوبر، وذلك أثناء تنفيذ أعمال رفع الترسات والدعامات الخاصة بالكوبري.

وأضافت الإدارة أن الغلق يبدأ اعتبارًا من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، على أن تستمر الأعمال لمدة 15 ليلة متتالية، فى إطار خطة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بالقاهرة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية، من خلال الدفع بالخدمات المرورية بالمحيط الكامل للأعمال لمتابعة حركة السيارات ومنع حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية، خاصة خلال ساعات تنفيذ الأعمال الليلية.

كما أشارت إلى التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات المرورية اللازمة، وتشمل العلامات الإرشادية والإضاءة والحواجز الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وقائدي المركبات.

وناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية الصادرة عن رجال المرور، واتباع التحويلات المحددة أثناء فترة تنفيذ الأعمال، لتجنب أى تكدسات مرورية أو تأخير فى الحركة بالمنطقة المحيطة بموقع العمل.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

تكدسات مرورية- قائدى السيارات-مرور القاهرة-تحويلات مرورية

-------------------------------------------------------------------

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تكدسات مرورية قائدى السيارات مرور القاهرة تحويلات مرورية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بإطلالة كاجوال أنيقة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة كاجوال أنيقة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم
اقتصاد

البورصة تتجاهل قرار داو جونز للمؤشرات وترتفع بنهاية تعاملات جلسة اليوم
بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
أخبار مصر

بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية
تمهيدا للرحيل.. حسين الشحات يجمع متعلقاته من "التتش"
رياضة محلية

تمهيدا للرحيل.. حسين الشحات يجمع متعلقاته من "التتش"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل