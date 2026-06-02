أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة والعمل على تسيير حركة السيارات، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر.

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلى لمنزل كوبري باغوص فى اتجاه كوبرى مهمشة، وتحديدًا بمنطقة المفارق من أعلى كوبري باغوص، مع إجراء تحويلات مرورية لتوجيه حركة المركبات للاستكمال فى اتجاه كوبرى 6 أكتوبر، وذلك أثناء تنفيذ أعمال رفع الترسات والدعامات الخاصة بالكوبري.

وأضافت الإدارة أن الغلق يبدأ اعتبارًا من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، على أن تستمر الأعمال لمدة 15 ليلة متتالية، فى إطار خطة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بالقاهرة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية، من خلال الدفع بالخدمات المرورية بالمحيط الكامل للأعمال لمتابعة حركة السيارات ومنع حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية، خاصة خلال ساعات تنفيذ الأعمال الليلية.

كما أشارت إلى التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات المرورية اللازمة، وتشمل العلامات الإرشادية والإضاءة والحواجز الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وقائدي المركبات.

وناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية الصادرة عن رجال المرور، واتباع التحويلات المحددة أثناء فترة تنفيذ الأعمال، لتجنب أى تكدسات مرورية أو تأخير فى الحركة بالمنطقة المحيطة بموقع العمل.

