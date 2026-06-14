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الجميع على قلب رجل واحد.. محمود تريزيجيه يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا بالمونديال

كتب : يوسف محمد

10:58 م 14/06/2026
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    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (3)
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    محمود حسن تريزيجيه

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أكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، أن كل لاعبي الفراعنة مستعدون لمواجهة بلجيكا غدا، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي غدا الإثنين 14 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالبطولة.

تصريحات تريزيجيه قبل مواجهة بلجيكا

وقال تريزيجيه في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "نخوض كل المباريات بهدف تحقيق الفوز، جميع اللاعبين داخل الفريق على قلب رجل واحد وهدفهم الأساسي إسعاد الجماهير المصرية".

وأضاف: "نحترم المنتخب البلجيكي، كل اللاعبين جاهزون للمباراة غدا وفي النهاية قرار المشاركة سيكون في يد حسام حسن المدير الفني".

واختتم تريزيجيه تصريحاته: "أوجه الشكر لكل الجماهير المصري، على دعمها المستمر للاعبين وللمنتخب في كل مكان".

ويذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم، تعد المشاركة الثانية لتريزيجيه في البطولة، بعدما شارك في نسخة البطولة من قبل عام 2018.

منتخب مصر ينتظر فوزه الأول بكأس العالم

ويطمح منتخب مصر في تحقيق فوزه الأول ببطولة كأس العالم، حيث لم يتمكن الفراعنة من تحقيق أي فوز في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وشارك منتخب مصر في 3 نسخ سابقة بكأس العالم، أعوام 1934، 1990 و2018، شارك خلالهم في 7 مباريات، تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

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محمود تريزيجيه منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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