الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

21:45

يوفنتوس

اعتداء وسقوط مصابين.. نادي المدينة بالأقصر يدين شغب مباراة التجمع الأول ويطالب بالتحقيق

كتب : محمد محروس

03:09 م 09/05/2026

نادي المدينة بالأقصر

تعرض فريق نادي المدينة المنورة بالأقصر، والتي تضم اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، لاعتداء عقب انتهاء المباراة النهائية لدوري قطاعات كرة القدم لمواليد 2009، والتي خاضها أمام نادي التجمع الأول على أرض مركز شباب القطامية، ما أسفر عن إصابة عدد من اللاعبين والطاقم الفني.

وأصدر مجلس إدارة نادي المدينة بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن بالغ استيائه وإدانته الشديدة لما شهدته مباراة فريق المدينة المنورة أمام مركز شباب التجمع الأول من أحداث شغب وصفها بـ«المؤسفة وغير المقبولة»، مؤكدًا أنها كادت تتسبب في كارثة حقيقية بعد تعرض عدد من لاعبي الفريق للخطر.

وأكد النادي، في بيانه، أن ما جرى داخل الملعب لا يمت للرياضة أو الروح الرياضية بأي صلة، محملًا الجهات المنظمة مسؤولية ما حدث، بسبب ما وصفه بحالة الإهمال وعدم التنسيق الكافي مع الجهات الأمنية، وعدم توفير الحماية اللازمة للاعبين والأجهزة الفنية والجماهير.

وطالب مجلس إدارة نادي المدينة بسرعة فتح تحقيق عاجل وفوري لكشف ملابسات الواقعة، وإعلان التفاصيل كاملة بشفافية، مع توقيع عقوبات رادعة بحق كل من تسبب أو شارك أو حرض على أعمال الشغب.

وأشار البيان إلى أن النادي ينتظر القرارات الرسمية من اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى كافة خطوات التصعيد القانونية والرسمية حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تحفظ حقوق النادي وتحمي اللاعبين مستقبلًا.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الروح الرياضية، وأن تبقى الملاعب ساحة للتنافس الشريف بعيدًا عن الفوضى والعنف.

اتحاد الكرة شغب الملاعب نادي المدينة الأقصر

قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد
