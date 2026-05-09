تحدث مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رؤيته لمنافسات الدوري المصري هذا الموسم وحظوظ الفرق الكبرى في سباق البطولة.

ماذا قال مجدي عبد الغني عن مواجهة الزمالك وسيراميكا؟

وقال عبد الغني، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" المذاع على قناة dmc: "لما قلت إن لاعيبة الزمالك مش هتكسب لأني مكنتش عارف هل هيتحملوا الضغط ولا لا".

وأضاف: "أنا قلقان عليهم علشان تحمل الضغط وممكن ميقدرش يكسب سيراميكا، ولو بالعدل الأبيض يكسب الدوري، ولكن من الممكن أن يتوج بيراميدز بالدوري".

مجدي عبد المغني يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والمصري

وتابع: "الأهلي هيكسب المصري وبيراميدز هيكسب سموحة والزمالك ممكن يخسر أمام سيراميكا بسبب عدم تحمل الضغوط".

وبسؤاله عن لماذا لم يتجه للتدريب بعد الاعتزال، أجاب : "مينفعش أقف قدام باب رئيس النادي وأقوله عايز أدرب علشان كده بعدت عن التدريب تماما".

