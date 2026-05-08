هل يشارك خوان بيزيرا في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية؟..

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف النجم البرازيلي خوان بيزيرا، من المشاركة مع الفريق في مباراة الغد أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

موقف بيزيرا من المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري

وقال مصدر لمصراوي: "بيزيرا واصل تدريباته التأهيلية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة غدا السبت بالكونفدرالية".

وأضاف: "لاعب الوسط البرازيلي لن يبدأ مباراة الغد بشكل أساسي بنسبة كبيرة سيتواجد على مقاعد البدلاء".

نتيجة مباراة نادي الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية

وتأهل نادي الزمالك إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في نصف النهائي بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

