الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

هل يشارك خوان بيزيرا في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية؟.. مصدر يجيب

كتب : يوسف محمد

11:48 م 08/05/2026
    ناصر منسي وخوان بيزيرا
    خوان بيزيرا ووالده
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا
    احتفال بيزيرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف النجم البرازيلي خوان بيزيرا، من المشاركة مع الفريق في مباراة الغد أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

موقف بيزيرا من المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري

وقال مصدر لمصراوي: "بيزيرا واصل تدريباته التأهيلية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة غدا السبت بالكونفدرالية".

وأضاف: "لاعب الوسط البرازيلي لن يبدأ مباراة الغد بشكل أساسي بنسبة كبيرة سيتواجد على مقاعد البدلاء".

نتيجة مباراة نادي الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية

وتأهل نادي الزمالك إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في نصف النهائي بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

