الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

نادي مدينتي للجولف يستضيف النسخة السادسة من بطولة مدينتي المفتوحة للهواة بمشاركة 90 لاعباً

كتب : مصراوي

07:19 م 08/05/2026
    بطولة الجولف (3)
    بطولة الجولف (4)
    بطولة الجولف (6)
    بطولة الجولف (5)
    بطولة الجولف (7)
    بطولة الجولف (8)
    بطولة الجولف (9)
    بطولة الجولف (10)
    بطولة الجولف (12)
    بطولة الجولف (11)
    بطولة الجولف (13)
    بطولة الجولف (15)
    بطولة الجولف (14)
    بطولة الجولف (17)
    بطولة الجولف (16)
    بطولة الجولف (19)
    بطولة الجولف (20)
    بطولة الجولف (18)
    بطولة الجولف (1)

يستضيف نادي جولف مدينتي منافسات النسخة السادسة من بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة، والتي انطلقت على مدار 3 أيام، وسط مشاركة قوية تضم 90 لاعباً ولاعبة من جنسيات مختلفة، في واحدة من أبرز بطولات الهواة المدرجة ضمن الأجندة الرسمية للاتحاد المصري للجولف.

وتشهد فعاليات البطولة أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة بين المشاركين، في ظل سعي اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج وحصد المراكز المتقدمة، خاصة مع مشاركة عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية الذين يتنافسون ضمن فئة الـ54 حفرة المؤهلة للحصول على نقاط التصنيف العالمي لهواة الجولف (WAGR).

وتُقام المنافسات الرئيسية للبطولة بنظام 36 حفرة على مدار يومي 8 و9 مايو، في صيغة تجمع بين التحدي والمتعة، بينما تم تخصيص منافسات 54 حفرة على مدى ثلاثة أيام للاعبين أصحاب المستويات المتقدمة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده البطولة عاماً بعد آخر.

وتُقام البطولة وفق أعلى المعايير التنظيمية والاحترافية، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم بطولات الجولف للهواة في المنطقة، ويؤكد الدور المتنامي الذي يلعبه نادي مدينتي للجولف في دعم ونشر اللعبة محلياً وإقليمياً.

ويُعد نادي مدينتي للجولف، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أبرز ملاعب الجولف في مصر وأفريقيا، ونجح في استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية الكبرى، ما يعزز مكانته كوجهة رائدة للسياحة الرياضية واستضافة الأحداث الكبرى.

نادي مدينتي للجولف طلعت مصطفى مدينتي

