الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

لماذا طلب محمد الشناوي المشاركة ضد المصري في الدوري المصري؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

05:33 م 08/05/2026 تعديل في 08:56 م
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي

يأمل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، في موافقة الجهاز الفني علي مشاركته في ختام بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري.

ماذا طلب محمد الشناوي من الجهاز الفني قبل مواجهة المصري؟

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي" إن محمد الشناوي تحدث مع عادل مصطفي المدرب المساعد في الجهاز الفني وطلب المشاركة ضد المصري من أجل ضمان المشاركة كحارس أساسي لمنتخب مصر الأول في مونديال 2026 الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح المصدر، أن محمد الشناوي يري أن مشاركته في ختام مسابقة الدوري سيعزز من فرصة وقوفه كحارس أساسي في المونديال لاسيما بعد أن طلب منه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، إقناع الأهلي بإشراكه في مباراة المصري.

إصابة مصطفى شوبير

ورغم أن مصطفي شوبير الذي يعاني من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية، سيكون جاهزا من الناحية الطبية لمباراة المصري إلا أن الشناوي يأمل في العودة كحارس أساسي للفريق الأحمر.

هل ترفع شركات المحمول الأسعار لتمويل نجوم الإعلانات؟.. تنظيم الاتصالات يرد
كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل
مصر تدين اعتداء إيران على الإمارات وتؤكد التضامن الكامل معها
"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
