يأمل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، في موافقة الجهاز الفني علي مشاركته في ختام بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري.

ماذا طلب محمد الشناوي من الجهاز الفني قبل مواجهة المصري؟

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي" إن محمد الشناوي تحدث مع عادل مصطفي المدرب المساعد في الجهاز الفني وطلب المشاركة ضد المصري من أجل ضمان المشاركة كحارس أساسي لمنتخب مصر الأول في مونديال 2026 الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح المصدر، أن محمد الشناوي يري أن مشاركته في ختام مسابقة الدوري سيعزز من فرصة وقوفه كحارس أساسي في المونديال لاسيما بعد أن طلب منه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، إقناع الأهلي بإشراكه في مباراة المصري.

إصابة مصطفى شوبير

ورغم أن مصطفي شوبير الذي يعاني من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية، سيكون جاهزا من الناحية الطبية لمباراة المصري إلا أن الشناوي يأمل في العودة كحارس أساسي للفريق الأحمر.

