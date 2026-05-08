الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

الأعلى للإعلام يوافق على استثناء القنوات من ضوابط البرامج الرياضية لتغطية نهائي الكونفيدرالية

كتب : أحمد الجندي

05:25 م 08/05/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز ، على مدار الساعات الماضية خطابات رسمية من قنوات «الأولى التابعة للهيئة الوطنية للإعلام» و«صدي البلد» و«On E» و«الحياة» و«On sport» و«المحور» و«Dmc» و«CBC»، للحصول على استثناء من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، وذلك لتغطية مباراتي نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بين فريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

هذا وقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الموافقة على استثناء جميع القنوات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة ٢٠١٨، من الضوابط يومي 9 و16 مايو الجاري، لإتاحة تغطية أحداث المباراتين، لا سيما مع احتمالية امتداد المباراة الثانية إلى ركلات الترجيح، فضلًا عن تغطية مراسم تتويج الفريق الفائز بالبطولة.

يأتي هذا القرار بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونائب رئيس مجلس الدولة، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر مع القنوات الرياضية التي تقدمت بطلبات للحصول على استثناء خاص من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، وتم دراسة طلباتهم في ضوء الضوابط والمعايير المنظمة، والموافقة عليهم نظرًا لأهمية الحدث الرياضي وجماهيريته الكبيرة.

كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟
فيروس هانتا.. الأعراض وطرق الوقاية والفرق بينه وبين كورونا
الصحة العالمية: جميع الذين غادروا السفينة الموبوءة لا تظهر عليهم أعراض
بعد غياب 12 عاما.. هل تصبح شاكيرا تميمة حظ منتخب إسبانيا في المونديال؟
ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
