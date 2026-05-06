دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

12:29 م 06/05/2026

بببببببب

يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD1، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة بعد مواجهة الذهاب المثيرة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين نجوم الفريقين، في ظل التقارب الكبير في المستوى الفني، ورغبة كل طرف في بلوغ النهائي القاري

التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار باقات المحمول والإنترنت في مصر
مريض نفسي.. الداخلية توضح حقيقة فيديو رشق المارة بالطوب بالقاهرة
مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة
الكمأة الذهبية.. ما هي ولماذا يبحث عنها الناس في الصحراء؟
