يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD1، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة بعد مواجهة الذهاب المثيرة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين نجوم الفريقين، في ظل التقارب الكبير في المستوى الفني، ورغبة كل طرف في بلوغ النهائي القاري

اقرأ ايضاً:

"إحنا غلابة".. تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على فوز الزمالك



جماهير الأهلي تحيي محمود كهربا لاعب إنبي (فيديو)

من المدرجات.. انفعال جنوني من يورشيتش مدرب بيراميدز بعد هدف سيراميكا



