التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي "مجموعة أندلسية الطبية"، لبحث فرص التعاون في تنفيذ وتشغيل مشروعات طبية متكاملة داخل المدن الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ومسئولي الوزارة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على دعم الاستثمارات في القطاع الطبي، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منشآت صحية متطورة داخل المدن الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير مختلف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية.

فرص لإقامة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة



وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع كبرى الكيانات الطبية، لإقامة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز من جاذبية المدن الجديدة ويحقق التنمية المستدامة.

واستعرض مسؤولو "مجموعة أندلسية الطبية" خبرات المجموعة في إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، حيث تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدين اهتمامهم بالتوسع في المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات طبية متكاملة تقدم خدمات صحية عالية الجودة.

كما ناقش الجانبان عددًا من المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات طبية في عدد من المدن الجديدة، وآليات التنفيذ، بما يضمن سرعة بدء المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مشروعات طبية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.