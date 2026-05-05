انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

بداية الشوط الثاني والنتيجة لا تزال (1-1)

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: عرضية من محمد الشيبي تمر خارج الملعب

الدقيقة 21: فستون ماييلي يسجل هدف ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 31: محمد رضا بوبو يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى بيراميدز

الدقيقة 36: ناصر ماهر يحرز التعادل لبيراميدز في مرمى سيراميكا

الدقيقة 36: تسديدة قوية من عمرو السولية يتصدى لها حارس بيراميدز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني