لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني
كتب : يوسف محمد
انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".
بداية الشوط الثاني والنتيجة لا تزال (1-1)
تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان
خط الهجوم: فيستون ماييلي
أبرز أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 10: عرضية من محمد الشيبي تمر خارج الملعب
الدقيقة 21: فستون ماييلي يسجل هدف ولكن يلغى بداعي التسلل
الدقيقة 31: محمد رضا بوبو يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى بيراميدز
الدقيقة 36: ناصر ماهر يحرز التعادل لبيراميدز في مرمى سيراميكا
الدقيقة 36: تسديدة قوية من عمرو السولية يتصدى لها حارس بيراميدز
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني