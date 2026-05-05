الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 1
21:00

الهلال

لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني

كتب : يوسف محمد

07:28 م 05/05/2026 تعديل في 09:15 م

نادي بيراميدز

انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

بداية الشوط الثاني والنتيجة لا تزال (1-1)

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: عرضية من محمد الشيبي تمر خارج الملعب

الدقيقة 21: فستون ماييلي يسجل هدف ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 31: محمد رضا بوبو يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى بيراميدز

الدقيقة 36: ناصر ماهر يحرز التعادل لبيراميدز في مرمى سيراميكا

الدقيقة 36: تسديدة قوية من عمرو السولية يتصدى لها حارس بيراميدز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدوري المصري بيراميدز وسيراميكا كليوباترا نادي بيراميدز

يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
رياضة محلية

بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين
بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين
شئون عربية و دولية

ترامب: وصول النفط لـ102 دولار ثمن زهيد للغاية كنت أعتقد ارتفاعه لـ300
ترامب: وصول النفط لـ102 دولار ثمن زهيد للغاية كنت أعتقد ارتفاعه لـ300

