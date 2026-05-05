بعد حادث السير.. أول ظهور لطاقم تحكيم مباراة الزمالك في الملعب

طاقم تحكيم مباراة الزمالك في ملعب المباراة بعد تعر

وصل طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة، في الجولة الخامسة بالدوري السادسة من الدوري المصري، إلى ملعب اللقاء، بعد تعرضهم لحادث سير.

ويدير محمد الغازي مباراة الزمالك وسموحة تحكيميا، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد الزناري، فيما يأتي مصطفى عثمان كحكم رابع، ومحمد الشناوي على تقنية الفيديو.

تفاصيل تعرض طاقم تحكيم مباراة الزمالك لحادث سير

قال مصدر لمصراوي، إن محمد الغازي لم يتعرض لحادث سير، بل محمد الشناوي حكم تقنية الفيديو "فار".

وأضاف المصدر: "حكم الفار هو الذي تعرض لحادث سير والغازي ويوسف البساطي كانا في سيارة أخرى، وجميع الحكام وصلوا إلى الملعب وبحالة جيدة".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب الجيش بستاد برج العرب، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري.

