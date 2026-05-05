الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

بعد حادث السير.. أول ظهور لطاقم تحكيم مباراة الزمالك في الملعب

كتب : مصراوي

06:58 م 05/05/2026

طاقم تحكيم مباراة الزمالك في ملعب المباراة بعد تعر

وصل طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة، في الجولة الخامسة بالدوري السادسة من الدوري المصري، إلى ملعب اللقاء، بعد تعرضهم لحادث سير.

ويدير محمد الغازي مباراة الزمالك وسموحة تحكيميا، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد الزناري، فيما يأتي مصطفى عثمان كحكم رابع، ومحمد الشناوي على تقنية الفيديو.

تفاصيل تعرض طاقم تحكيم مباراة الزمالك لحادث سير

قال مصدر لمصراوي، إن محمد الغازي لم يتعرض لحادث سير، بل محمد الشناوي حكم تقنية الفيديو "فار".

وأضاف المصدر: "حكم الفار هو الذي تعرض لحادث سير والغازي ويوسف البساطي كانا في سيارة أخرى، وجميع الحكام وصلوا إلى الملعب وبحالة جيدة".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وسموحة، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب الجيش بستاد برج العرب، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكم مباراة الزمالك وسموحة
"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكم مباراة الزمالك وسموحة
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع هجوم صاروخي جديد
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع هجوم صاروخي جديد

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها