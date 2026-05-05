الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

07:28 م 05/05/2026 تعديل في 08:58 م

انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 31: محمد رضا بوبو يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى بيراميدز

الدقيقة 36: ناصر ماهر يحرز التعادل لبيراميدز في مرمى سيراميكا

الدقيقة 36: تسديدة قوية من عمرو السولية يتصدى لها حارس بيراميدز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

بدء عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة
صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري "تغطية محدثة"
بعد أنباء تدريبه للفريق.. جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
