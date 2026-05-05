يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة، قبل مواجهته المرتقبة أمام سموحة، في إطار الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية اللقاء المرتقب، والمقرر إقامته في تمام الثامنة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة صدارته لجدول الترتيب، في ظل اشتعال المنافسة مع بيراميدز والأهلي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك

يدخل الزمالك اللقاء وسط غيابات تصل إلى 10 لاعبين، ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، حيث تضم القائمة:

عمر جابر (إصابة)

أحمد حمدي

سيف فاروق جعفر

محمود جهاد

عمرو ناصر

محمود الشناوي

محمد صبحي

أنس وائل

بارون أوشينج

أحمد الخضري (أسباب فنية)

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريق الأبيض، إذ إن تحقيق الفوز سيعزز حظوظه في التتويج، بينما قد يؤدي أي تعثر إلى إعادة خلط أوراق المنافسة في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.



