دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

أرسنال

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

1 0
22:00

الجيش الملكي

محمود علاء : لم أحسم موقفي من التجديد لنادي الاتحاد

كتب : رمضان حسن

08:07 م 30/05/2026
كشف محمود علاء مدافع نادي الاتحاد السكندري الحالي ومنتخب مصر والزمالك الأسبق، عن انتهاء عقده مع زعيم الثغر بنهاية مايو الحالي.

وقال محمود علاء في تصريحات لـ مصراوي: عقدي انتهي مع فريق الاتحاد وهناك مفاوضات يجريها معي مجلس الإدارة برئاسة محمد سلامة لتوقيع عقد جديد وهذا القرار أدرسه في الوقت الحالي لتحديد وجهتي المقبلة سواء بالاستمرار مع النادي السكندري أو الانتقال لأي فريق آخر في الموسم المقبل.

وأضاف: الحمد لله ساهمت في بقاء نادي الاتحاد في الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما سجلت 3 أهداف في آخر 4 مباريات وكنت أحد الأسباب الرئيسية التي أسعدت جماهير زعيم الثغر التي ارتبط معها بعلاقة قوية للغاية.

