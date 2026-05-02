الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ريال مدريد

هل عاقبت إدارة الزمالك اللاعبين بعد خسارة القمة؟.. الغندور يجيب

كتب : نهي خورشيد

11:47 م 02/05/2026

نادي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مسؤولي الأبيض استقروا على عدم توقيع أي عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، رغم الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعبين بأنهم لن يسمحوا بتضخيم آثار الخسارة أو اختزال مجهود الموسم بالكامل في مباراة واحدة، مؤكدة رفضها لفكرة "هدم المعبد"؟بسبب نتيجة القمة رغم أهميتها الكبيرة.

وأضاف أن مسؤولي النادي شددوا على ضرورة التركيز في المباراتين المتبقيتين، مع مطالبة اللاعبين بتحقيق الفوز فيهما من أجل تعويض الجماهير والمنافسة على حسم لقب الدوري.

نتيجة مباراة القمة

وكان فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على غريمه الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز

أول رد للفنان تامر عبدالمنعم بعد قرار "الإعلاميين" بإيقافه
أول رد للفنان تامر عبدالمنعم بعد قرار "الإعلاميين" بإيقافه

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
القبض على محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
ما حقيقة ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على هواتف آيفون؟
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول

