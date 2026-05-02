كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مسؤولي الأبيض استقروا على عدم توقيع أي عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، رغم الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعبين بأنهم لن يسمحوا بتضخيم آثار الخسارة أو اختزال مجهود الموسم بالكامل في مباراة واحدة، مؤكدة رفضها لفكرة "هدم المعبد"؟بسبب نتيجة القمة رغم أهميتها الكبيرة.

وأضاف أن مسؤولي النادي شددوا على ضرورة التركيز في المباراتين المتبقيتين، مع مطالبة اللاعبين بتحقيق الفوز فيهما من أجل تعويض الجماهير والمنافسة على حسم لقب الدوري.

نتيجة مباراة القمة

وكان فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على غريمه الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز

