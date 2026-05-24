الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

31 26
16:00

الأهلي

الأهلي يعرض عودة محمد شكري إلي سيراميكا لهذا السبب

كتب : رمضان حسن

03:42 م 24/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد شكري (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد شكري
  • عرض 8 صورة
    محمد شكري
  • عرض 8 صورة
    محمد شكري
  • عرض 8 صورة
    محمد شكري
  • عرض 8 صورة
    محمد شكري لاعب سيراميكا
  • عرض 8 صورة
    محمد شكري

رحّب النادي الأهلي بعودة الظهير الأيسر محمد شكري إلي صفوف سيراميكا في الموسم الكروي المقبل في ظل التحفظ علي قدرات اللاعب.

وقال مصدر في الأهلي لـ مصراوي، إن مسئولو النادي أصبحوا على قناعة تامة أن الإصابات العضلية التي يعاني منها شكري تسببت في تراجع مستواه وغيابه عن أغلب مباريات الفريق الأحمر هذا الموسم.

وأوضح، أن الأهلي يتخوف من استمرار اللاعب في الموسم القادم وعدم الاستفادة الفنية منه وتحمّل راتبه دون تحقيق أي مردود إيجابي له مع الفريق.

ويجري الأهلي محاولات مع سيراميكا لإقناعه بقبول إعادة شكري إلي صفوف الفريق في الموسم القادم لاسيما مع وجود محاولات لضم ظهير أيسر يكون بجوار المغربي يوسف بلعمري.

وفي يوليو الماضي أعلن النادي الأهلي عن ضم محمد شكري من سيراميكا لمدة 5 سنوات ولم يقدم اللاعب نفسه بالصورة المطلوبة أمام جماهير الكرة المصرية بعدما عاني من إصابات عضلية أبعدته عن المباريات والتدريبات.

أحدث الموضوعات

ما فضل يوم التروية وكيف يغتنمه غير الحاج؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب
أخبار

ما فضل يوم التروية وكيف يغتنمه غير الحاج؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب
مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
رياضة محلية

مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
حوادث وقضايا

بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد
زووم

الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد
"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
حوادث وقضايا

"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة

