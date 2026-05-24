مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم

استعدادًا للمونديال.. طريقة الحصول على تذاكر مباراة مصر وروسيا مجانًا

رحّب النادي الأهلي بعودة الظهير الأيسر محمد شكري إلي صفوف سيراميكا في الموسم الكروي المقبل في ظل التحفظ علي قدرات اللاعب.

وقال مصدر في الأهلي لـ مصراوي، إن مسئولو النادي أصبحوا على قناعة تامة أن الإصابات العضلية التي يعاني منها شكري تسببت في تراجع مستواه وغيابه عن أغلب مباريات الفريق الأحمر هذا الموسم.

وأوضح، أن الأهلي يتخوف من استمرار اللاعب في الموسم القادم وعدم الاستفادة الفنية منه وتحمّل راتبه دون تحقيق أي مردود إيجابي له مع الفريق.

ويجري الأهلي محاولات مع سيراميكا لإقناعه بقبول إعادة شكري إلي صفوف الفريق في الموسم القادم لاسيما مع وجود محاولات لضم ظهير أيسر يكون بجوار المغربي يوسف بلعمري.

وفي يوليو الماضي أعلن النادي الأهلي عن ضم محمد شكري من سيراميكا لمدة 5 سنوات ولم يقدم اللاعب نفسه بالصورة المطلوبة أمام جماهير الكرة المصرية بعدما عاني من إصابات عضلية أبعدته عن المباريات والتدريبات.

اقرأ أيضا :

الأهلي يخطر أشرف بن شرقي بقرار هام.. تفاصيل