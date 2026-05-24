أفشة يودع الاتحاد السكندري : فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي

كتب : رمضان حسن

02:46 م 24/05/2026
  • عرض 6 صورة
    أفشة وامام عاشور
    محمد مجدي أفشة (10) (1)
    محمد مجدي أفشة (8)
    محمد مجدي أفشة (7)
    محمد مجدي أفشة (3)

ودّع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، نادي الاتحاد السكندري وجمهوره ومجلس إدارته بعد انتهاء إعارته رسميًا لصفوف زعيم الثغر والتي بدأت في يناير الماضي حتى نهاية هذا الموسم.

وكتب أفشة عبر حسابه علي انستجرام : شكرا لنادي الاتحاد العريق ومجلس إدارته برئاسة محمد سلامة علي الثقة والدعم وشكرا للجهاز الطبي والفني والإداري وعمال النادي الذين عملوا في صمت".

أضاف أفشة في بيانه : " شرفت بتمثيل العميد أمام أجمل جمهور.. جمهور فعلا بيحب النادي.. فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي. الاتحاد سيد البلد".

عودة افشة لصفوف الأهلي

وكشف مصراوي في وقت سابق، أن أفشة من ضمن اللاعبين الذين تقرر عودتهم للفريق في الموسم القادم بعدما انتهت إعارته مع نادي الاتحاد وساهم معه في البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل قبل جولة أخيرة من الهبوط.

وقال مصدر مقرّب من أفشة، إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة أبلغ اللاعب برغبة النادي في عودته وعدم مناقشة أية عروض وصلت من أندية أخري لاستعارته من جديد أو شرائه.

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
