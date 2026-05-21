تصدر أقطاي عبدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، بعد استدعائه لأول مرة لقائمة منتخب مصر بكأس العالم 2026.

وأعلن مساء أمس الأربعاء، حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة المشاركة في مونديال 2026، والتي شهدت مفاجآت بالجملة، أبرزها ضم أقطاي عبدالله لاعب إنبي.

ويسلط "مصراوي"، في السطور التالية، الضوء نحو أبرز المعلومات للاعب أقطاي عبدالله كالتالي:

من هو أقطاي عبدالله المنضم لقائمة منتخب مصر؟

أقطاي عبدالله من مواليد يونيو 2003، يلعب في مركز المهاجم الصريح ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

بدأ مشواره في أكاديمية الإسماعيلي بمحافظة كفر الشيخ واستمر بها لمدة عامين في مرحلة الناشئين.

انتقل إلى ناشئي غزل المحلة عبر الاختبارات لكنه رحل بعد أزمة تتعلق بالتوقيع خارج فترة القيد.

انضم إلى مركز شباب محلة مرحوم واستمر في تطوير مستواه قبل الانتقال لمحطة جديدة في مسيرته.

تعاقد معه نادي طنطا بعد تألقه مقابل 5 آلاف جنيه فقط في صفقة مبكرة.

تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي طنطا بعد موسم واحد من انضمامه للفريق.

سجل 8 أهداف مع نادي طنطا وقدم مستويات لافتة في قطاع الناشئين قبل أن يشتريه إنبي.

انتقل إلى نادي إنبي في يوليو الماضي ليبدأ مرحلة جديدة في الدوري المصري الممتاز.

شارك مع إنبي في 21 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل 6 أهداف وصنع 3.

سبق له التوقيع لنادي الزمالك قبل أن تفشل الصفقة وينتقل في النهاية إلى إنبي.

