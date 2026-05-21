مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

نادي نيوم

0 1
21:00

الاتفـــــاق

الدوري السعودي

الاتحاد

1 5
21:00

القادسية

الدوري المصري

وادي دجلة

2 2
20:00

زد

جميع المباريات

إعلان

"أحد المدربين قالنا لا يصلح".. كواليس مثيرة في مشوار عمرو الجزار قبل انتقاله للأهلي

كتب : نهي خورشيد

10:13 م 21/05/2026 تعديل في 10:16 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار 8
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار 3
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار 6
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار 5
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار 9
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار 7
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار 2
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار لاعب الأهلي الجديد (2)
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار (2)
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار من معسكر منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح يهدي قميصه إلى عمرو الجزار
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أشرف حامد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن كواليس بداية عمرو الجزار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.


كواليس صعود عمرو الجزار


وقال أشرف حامد في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"عمرو صعدمعانا وهو صغير وكان لاعب مميز جداً ومساك مميز عمرو من مساكين لاعيبة الكورة مش من المساكين الغلابة، لا هو مساك لاعب كرة وكان عندنا قناعات كبيرة جداً بي".


وأضاف:"جالنا أحد المدربين وقال إن عمرو لا يصلح ودي كانت وجهة نظره لكن بفضل الله أنا شخصياً كان عندي قناعة جامدة جداً بعمرو وكان معايا زميل ليا اسمه محمد عاطف ويوسف حجى، فكلمت المسؤولين في نادي العبور والمدرب وقتها كان اسمه مصطفى رمضان، وقلت له يا كابتن مصطفى، أنا هبعت لك هدية 3 لاعيبة بص عليهم".


وتابع مدير الكرة بالنصر القاهري:"عمرو قبل التحدي ونزل العبور والناس مضت معاه على طول، والكابتن هيثم كمان زكاه هناك وفي النهاية عمرو ما اتكسفش إنه ينزل لأنه واثق في إمكانياته، فالناس في العبور اقتنعت بيه جداً".


وواصل حامد:"وقلت له وقتها متمضيش كتير، لأنك هتلعب دوري ممتاز في خلال فترة قليلة وفعلاً عمرو ما قعدش سنين كتير محمد عاطف ماشي في الملعب وراح حتة تانية ويوسف حجي راح فريق تاني، لكن عمرو بعديها طلع له عرض من غزل المحلة، وهو بيمضي سألني إيه رأيك قلت له متمضيش كتير لأنك هتلعب في حتة كويسة وهتلعب الأهلي أو في الزمالك ومنتخب مصر في فترة قليلة".


وأردف:"وكان مدربه في غزل المحلة صديقي الشخصي أحمد عيد عبد الملك أخويا، انبهر بيه جداً بأدائه وكان مقتنع بيه جداً ومن الناس اللي كانت مقتنعة بعمرو الجزار جداً الكابتن أحمد عيد عبد الملك، بعد كده جات النقلة للبنك الأهلي ومن خلال البنك الأهلي وصل لمنتخب مصر ثم النادي الأهلي، وعمرو قدامه كتير جداً وهيبقى أساسي في منتخب مصر افتكروا الكلام ده، وكمان هيبقى أساسي في النادي الأهلي لأن عمرو من المساكين لاعيبة الكورة".

وأكمل أشرف حامد:"لا، عمرو مش مظلوم في الأهلي هو راح في ظروف معينة وبعدها جات إصابته والحمد لله تعافى، وبعد ما تعافى بقى موجود في الـ سكرين شيت على طول لكن الفترة اللي كان فيها الأهلي فيها دروب شوية ما ساعدتش".

وأتم حديثه قائلاً:"ودايما بنقول في الكورة اللي سبق خد اللقطة لكن إن شاء الله إحنا واثقين جداً في عمرو وهو من اللاعيبة اللي عندها تحديات كبيرة وهيبقى أساسي في النادي الأهلي إن شاء الله".


الجزار يحتفل بزفافه


وكان نجم دفاع الأهلي احتفل قبل أيام قليلة بحفل زفافه على المصورة الصحيفة إلاء، في حفل شهد حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية والأهالي والأقارب.

إقرأ أيضاً:

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو الجزار الأهلي أشرف حامد نادي النصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القنوات الناقلة لمشاهدة جولة الحسم بالدوري السعودي
رياضة عربية وعالمية

القنوات الناقلة لمشاهدة جولة الحسم بالدوري السعودي
كريم عبدالعزيز: فيلم 7Dogs فرصة لأي فنان والمستشار تركي آل الشيخ لم يبخل
سينما

كريم عبدالعزيز: فيلم 7Dogs فرصة لأي فنان والمستشار تركي آل الشيخ لم يبخل
بينهم سفير إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة دعم حزب الله
شئون عربية و دولية

بينهم سفير إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة دعم حزب الله
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

لماذا تختفي الأشياء فجأة ثم نجدها في المكان نفسه؟
علاقات

لماذا تختفي الأشياء فجأة ثم نجدها في المكان نفسه؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية