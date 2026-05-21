تحدث أشرف حامد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن كواليس بداية عمرو الجزار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.



كواليس صعود عمرو الجزار



وقال أشرف حامد في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"عمرو صعدمعانا وهو صغير وكان لاعب مميز جداً ومساك مميز عمرو من مساكين لاعيبة الكورة مش من المساكين الغلابة، لا هو مساك لاعب كرة وكان عندنا قناعات كبيرة جداً بي".



وأضاف:"جالنا أحد المدربين وقال إن عمرو لا يصلح ودي كانت وجهة نظره لكن بفضل الله أنا شخصياً كان عندي قناعة جامدة جداً بعمرو وكان معايا زميل ليا اسمه محمد عاطف ويوسف حجى، فكلمت المسؤولين في نادي العبور والمدرب وقتها كان اسمه مصطفى رمضان، وقلت له يا كابتن مصطفى، أنا هبعت لك هدية 3 لاعيبة بص عليهم".



وتابع مدير الكرة بالنصر القاهري:"عمرو قبل التحدي ونزل العبور والناس مضت معاه على طول، والكابتن هيثم كمان زكاه هناك وفي النهاية عمرو ما اتكسفش إنه ينزل لأنه واثق في إمكانياته، فالناس في العبور اقتنعت بيه جداً".



وواصل حامد:"وقلت له وقتها متمضيش كتير، لأنك هتلعب دوري ممتاز في خلال فترة قليلة وفعلاً عمرو ما قعدش سنين كتير محمد عاطف ماشي في الملعب وراح حتة تانية ويوسف حجي راح فريق تاني، لكن عمرو بعديها طلع له عرض من غزل المحلة، وهو بيمضي سألني إيه رأيك قلت له متمضيش كتير لأنك هتلعب في حتة كويسة وهتلعب الأهلي أو في الزمالك ومنتخب مصر في فترة قليلة".



وأردف:"وكان مدربه في غزل المحلة صديقي الشخصي أحمد عيد عبد الملك أخويا، انبهر بيه جداً بأدائه وكان مقتنع بيه جداً ومن الناس اللي كانت مقتنعة بعمرو الجزار جداً الكابتن أحمد عيد عبد الملك، بعد كده جات النقلة للبنك الأهلي ومن خلال البنك الأهلي وصل لمنتخب مصر ثم النادي الأهلي، وعمرو قدامه كتير جداً وهيبقى أساسي في منتخب مصر افتكروا الكلام ده، وكمان هيبقى أساسي في النادي الأهلي لأن عمرو من المساكين لاعيبة الكورة".

وأكمل أشرف حامد:"لا، عمرو مش مظلوم في الأهلي هو راح في ظروف معينة وبعدها جات إصابته والحمد لله تعافى، وبعد ما تعافى بقى موجود في الـ سكرين شيت على طول لكن الفترة اللي كان فيها الأهلي فيها دروب شوية ما ساعدتش".

وأتم حديثه قائلاً:"ودايما بنقول في الكورة اللي سبق خد اللقطة لكن إن شاء الله إحنا واثقين جداً في عمرو وهو من اللاعيبة اللي عندها تحديات كبيرة وهيبقى أساسي في النادي الأهلي إن شاء الله".



الجزار يحتفل بزفافه



وكان نجم دفاع الأهلي احتفل قبل أيام قليلة بحفل زفافه على المصورة الصحيفة إلاء، في حفل شهد حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية والأهالي والأقارب.

إقرأ أيضاً:

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب





بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول



