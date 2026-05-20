مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم الدوري

كتب : نهي خورشيد

08:33 م 20/05/2026 تعديل في 08:39 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (5)
  • عرض 6 صورة
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (4)
  • عرض 6 صورة
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 6 صورة
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)_1
  • عرض 6 صورة
    تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - نادر نبيل:

خطفت جماهير الزمالك أنظار محبي كرة المصرية، بعد رفعت تيفو مواجهة سيراميكا كليوباترا المصيرية، في لقاء حسم لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

رسالة جماهير الزمالك في ليلة حسم الدوري

وحمل التيفو صوراً لعدد من جماهير الزمالك الشهيرة أبرزهم المشجع الكفيف الشهير بـ "عم صلاح" مع رسالة مؤثرة "من أجل كل من شاركونا نفس الحلم، نفس الألم والأمل".

ويتقدم الفريق الكروي بالقلعة البيضاء في الوقت الحالي على نظيره سيراميكا بهدف النجم الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول من المباراة.

تيفو مشابه للغريم في القمة 132

وكانت جماهير الأهلي رفعت تيفو مشابهاً خلال القمة رقم 132، حمل عبارة الروح والحماس وتضمن صورتي الأسطورتين صالح سليم وثابت البطل بالإضافة إلى صورة المشجع الشهير عم حسين إلى جانب مشجع يرتدي قبعة تحمل الرقم 74.

اقرأ أيضاً:

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)

بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بجولة الحسم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يمنح إيران "فرصة أخيرة" .. أمريكا وإسرائيل تستعدان للعودة إلى الحرب
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
زووم

تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
أخبار مصر

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (2-1)