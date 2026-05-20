مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"إلى الكونفدرالية".. الأهلي يحقق الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية في الدوري

كتب : يوسف محمد

09:57 م 20/05/2026 تعديل في 10:04 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (3)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (4)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (5)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (2)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (5)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (4)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (7)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (2)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (3)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (1)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط، إلى 53 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: فرصة خطيرة للأحمر ولكنها تصطدم بمدافع الصمري

الدقيقة 4: تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي

الدقيقة 6: تسديدة قوية من تريزيجيه ترتطم بالقائم الأيسر للمصري

الدقيقة 38: بطاقة حمراء لياسين مرعي مدافع الأهلي

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من تلقي الهدف الأول

الدقيقة 58: عرضية من إمام عاشور تمر من دون خطورة من أمام مرمى المصري

الدقيقة 64: خطأ من ياسر إبراهيم كاد أن يتسبب في الهدف الأول للمصري

الدقيقة 68: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بدفاع سيراميكا وتخرج لركينة

الدقيقة 72: عرضية من لاعب المصري يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 86: ركلة جزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 89: تريويجيه يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى المصري

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والمصري الدوري المصري النادي الأهلي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟
رياضة محلية

كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟
"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
رياضة محلية

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
تواجد عبد الكريم واستبعاد مصطفى.. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب لكأس العالم
رياضة محلية

تواجد عبد الكريم واستبعاد مصطفى.. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب لكأس العالم
"مستعدون للتحرك عسكريًا".. ترامب يحذّر إيران ويؤكد رغبته في حقن الدماء
شئون عربية و دولية

"مستعدون للتحرك عسكريًا".. ترامب يحذّر إيران ويؤكد رغبته في حقن الدماء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان