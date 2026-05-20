تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط، إلى 53 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: فرصة خطيرة للأحمر ولكنها تصطدم بمدافع الصمري

الدقيقة 4: تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي

الدقيقة 6: تسديدة قوية من تريزيجيه ترتطم بالقائم الأيسر للمصري

الدقيقة 38: بطاقة حمراء لياسين مرعي مدافع الأهلي

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من تلقي الهدف الأول

الدقيقة 58: عرضية من إمام عاشور تمر من دون خطورة من أمام مرمى المصري

الدقيقة 64: خطأ من ياسر إبراهيم كاد أن يتسبب في الهدف الأول للمصري

الدقيقة 68: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بدفاع سيراميكا وتخرج لركينة

الدقيقة 72: عرضية من لاعب المصري يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 86: ركلة جزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 89: تريويجيه يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى المصري

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة