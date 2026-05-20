بعد اتهامه بسرقة فيلا.. محمود الليثي يدعم حمو بيكا: "أطيب وأحن خلق الله"

كتب : مصطفى حمزة

02:34 م 20/05/2026

وجه المطرب الشعبي محمود الليثي رسالة إلى مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، ووصفه بأنه "أحن خلق الله، وذلك بعد اتهامة في قضية سرقة من جانب طبيب".

ونشر محمود الليثي صورة تجمعه مع حمو بيكا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "وربنا وربنا أطيب وأحن خلق الله في الأرض أخويا حمو بيكا".

براءة حمو بيكا من اتهامات السرقة

وطاردت حمو بيكا اتهامات بالسرقة، عقب تحرير الطبيب عصام عدوي بلاغاً ضد مؤدي أغاني المهرجانات في قسم شرطة أول أكتوبر، متهماً إياه بسرقة عدد من المنقولات من فيلا كانت مؤجرة له، إلى جانب وجود تلفيات في الحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلاً عن عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة عام.

وأعلن الطبيب في وقت لاحق انتهاء الأزمة مع حمو بيكا بالطريقة الودية، مؤكداً التزامه في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار وأمانته في نقل العفش.

