الدوري المصري

بيراميدز

20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

21:00

أهلي جدة

طائرة خاصة.. أحمد دياب يكشف كواليس مراسم تسليم درع الدوري

كتب : هند عواد

12:55 ص 20/05/2026 تعديل في 01:01 ص

بروفات تسليم درع الدوري قبل جولات الحسم

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، كواليس مراسم تسليم درع الدوري لبطل الموسم الحالي 2025-2026.

وتتنافس 3 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، على لقب الدوري، إذ يواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما يحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، بينما يستضيف بيراميدز نظيره سموحة على ملعب الدفاع الجوي.
وتمتلك الثلاث فرق فرصة التتويج باللقب، لكن بنسب متفاوتة، إذ يكفي التعادل للزمالك، فيما يحتاج بيراميدز للفوز وخسارة الزمالك، بينما يحتاج الأهلي لخسارة الزمالك وتعادل بيراميدز.
وتضع رابطة الأندية المحترفة درع الدوري في سيارة خاصة بمنطقة محور، على أن يتجه الدرع بعد نهاية المباريات إلى ملعب الفائز.

كيف يصل درع الدوري للفريق البطل؟

قال أحمد دياب في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "سيتم توفير طائرة خاصة تحمل درع الدوري وستهبط في الملعب الذي سيتم حسم فيه اللقب لتسليمه للفريق الفائز".
وأضاف: "اليوم سيتم تسليم الدرع للفريق الفائز وهذا الأوقع وأكبر احتفال النسبة للفريق، هو أن يحتفل وسط جمهوره في يوم المباراة ويوم حسمه للقب وهذا أقوى من أي حفل".

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
تسنيم: إسرائيل هي من استهدفت محطة براكة النووية في الإمارات
من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
