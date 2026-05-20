طائرة خاصة.. أحمد دياب يكشف كواليس مراسم تسليم درع الدوري

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، كواليس مراسم تسليم درع الدوري لبطل الموسم الحالي 2025-2026.

وتتنافس 3 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، على لقب الدوري، إذ يواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما يحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، بينما يستضيف بيراميدز نظيره سموحة على ملعب الدفاع الجوي.

وتمتلك الثلاث فرق فرصة التتويج باللقب، لكن بنسب متفاوتة، إذ يكفي التعادل للزمالك، فيما يحتاج بيراميدز للفوز وخسارة الزمالك، بينما يحتاج الأهلي لخسارة الزمالك وتعادل بيراميدز.

وتضع رابطة الأندية المحترفة درع الدوري في سيارة خاصة بمنطقة محور، على أن يتجه الدرع بعد نهاية المباريات إلى ملعب الفائز.

كيف يصل درع الدوري للفريق البطل؟

قال أحمد دياب في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "سيتم توفير طائرة خاصة تحمل درع الدوري وستهبط في الملعب الذي سيتم حسم فيه اللقب لتسليمه للفريق الفائز".

وأضاف: "اليوم سيتم تسليم الدرع للفريق الفائز وهذا الأوقع وأكبر احتفال النسبة للفريق، هو أن يحتفل وسط جمهوره في يوم المباراة ويوم حسمه للقب وهذا أقوى من أي حفل".

