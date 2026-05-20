نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة الرياضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من "بروفة" تسليم درع الدوري للبطل.

وظهر في الصورة درع الدوري داخل طائرة "هليكوبتر" تحلق في سماء القاهرة، قبل ساعات من جولات الحسم بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.



وعلق الحساب الرسمي: "في حدث استثنائي وتاريخي.. المتحدة للرياضة بالتعاون مع Airtaxi يشتركان في تسليم درع دوري نايل موسم 2025-2026 بطائرة هليكوبتر".

جولات الحسم في الدوري المصري

تتنافس 3 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، على لقب الدوري، إذ يواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما يحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، بينما يستضيف بيراميدز نظيره سموحة على ملعب الدفاع الجوي.

وتمتلك الثلاث فرق فرصة التتويج باللقب، لكن بنسب متفاوتة، إذ يكفي التعادل للزمالك، فيما يحتاج بيراميدز للفوز وخسارة الزمالك، بينما يحتاج الأهلي لخسارة الزمالك وتعادل بيراميدز.

