الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

بطائرة هليكوبتر.. شاهد بروفة تسليم درع الدوري قبل جولات الحسم للأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب : هند عواد

01:10 ص 20/05/2026

درع الدوري داخل طائرة هليكوبتر

نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة الرياضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من "بروفة" تسليم درع الدوري للبطل.
وظهر في الصورة درع الدوري داخل طائرة "هليكوبتر" تحلق في سماء القاهرة، قبل ساعات من جولات الحسم بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وعلق الحساب الرسمي: "في حدث استثنائي وتاريخي.. المتحدة للرياضة بالتعاون مع Airtaxi يشتركان في تسليم درع دوري نايل موسم 2025-2026 بطائرة هليكوبتر".

جولات الحسم في الدوري المصري

تتنافس 3 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، على لقب الدوري، إذ يواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما يحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب، بينما يستضيف بيراميدز نظيره سموحة على ملعب الدفاع الجوي.
وتمتلك الثلاث فرق فرصة التتويج باللقب، لكن بنسب متفاوتة، إذ يكفي التعادل للزمالك، فيما يحتاج بيراميدز للفوز وخسارة الزمالك، بينما يحتاج الأهلي لخسارة الزمالك وتعادل بيراميدز.

سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟

يصبحان بلا ناد.. لاعبان يرحلان عن الزمالك بعد الجولة الأخيرة

درع الدوري الأهلي الزمالك بيراميدز

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
درع الدوري العام هيكون فين بكرة؟.. مصدر يكشف خريطة التحركات المحتملة
بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
