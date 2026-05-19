يشهد الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز، حدثا استثنائيا، بوجودة محللة أداء ضمن الجهاز الفني لفريق إنبي، كأول فتاة تشغل هذا المنصب في المسابقة.

هبة أبو جامع، انضمت من جديد للجهاز الفني الجديد لفريق إنبي بقيادة المدير الفني محمد بركات، لكنه ليس اسما جديدا على كرة القدم المصرية، فخطفت الأنظار الموسم الماضي، عندما ظهرت وهي تتسلق للطابق التاسع للوصول إلى سطح أحد المباني، خلال مباراة فريقها آنذاك مسار مع الفيوم، في دوري القسم الثاني.

من هي هبة أبو جامع أول محللة أداء في مصر؟

بدأت هبة أبو جامع مسيرتها في كرة القدم، من خارج المستطيل الأخضر، إذ عملت كمراسلة صحفية، ثم انتقلت للعمل في المركز الإعلامي بوادي دجلة، وبعدها انتقلت للعمل كمساعد محلل أداء في الجهاز الفني لفريق الرجال.

وقالت هبة في حوار سابق لمصراوي، إنها حصلت على دورات تحليل أداء، قبل أن تنضم للجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة تاكيس جونياس المدير الفني اليوناني السابق للفريق.

وأوضحت هبة تفاصيل انتقالها لمسار: "حصلت على فرصة أكبر مع المدرب الكرواتي مستر ايجور توليتش المدير الفني السابق لوادي دجلة، أثناء مشاركتنا في دوري المحترفين؛ وكان المدرب العام كابتن محمد بركات وهو من وثق في وأخبرني طريقة العمل، ثم تم تسجيلي في اتحاد الكرة كمحلل أداء للفريق الأول ورحلت عن دجلة وعملت مع كابتن محمد بركات كمحللة أداء فريق مسار (رجال)".

