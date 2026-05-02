بعد تألقه في القمة.. مصدر في الأهلي يكشف قرار توروب بخصوص بن شرقي

"يغيب عن لقاء الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام مانشستر

تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري

توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال، بعد الفوز على البوليس الرواندي في المباراة النهائية.

وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب البوليس الرواندي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على صالة "بي كي أرينا" بروندا.

نتيجة الأشواط بين الأهلي والزمالك

وفرض النادي الأهلي سيطرته على المباراة منذ البداية، حيث حسم الأحمر الشوط الأول لصالح بنتيجة 25 -20، قبل أن تستمر السيطرة في الشوط الثاني الذي حقق الأحمر الفوز خلاله، بنتيجة 25-21.

وجاءت نتيجة الشوط الثالث لصالح المارد الأحمر أيضًا، بنتيجة 25-22، ليتوج رجال طائرة الأهلي بلقب النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

عدد ألقاب الأهلي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

وبتتويج الأحمر بلقب النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، تمكن من رفع عدد ألقابه في البطولة إلى 17 لقبا.

وكان الأهلي تأهل لنهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد بروندا، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري

ياسمين عز: الزمالك وراء العاصفة الترابية عشان ينكد على الأهلي فرحته