الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

"للمرة الـ17".. الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة بعد الفوز على البوليس الرواندي

كتب : يوسف محمد

11:02 م 02/05/2026
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (6) (1)
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (2) (1)
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (3) (1)
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (10) (1)
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (8) (1)
    الأهلي يتوج بلقب دوري السوبر للكرة الطائرة
    فريق الكرة الطائرة بالأهلي (7) (1)

توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال، بعد الفوز على البوليس الرواندي في المباراة النهائية.

وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب البوليس الرواندي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على صالة "بي كي أرينا" بروندا.

نتيجة الأشواط بين الأهلي والزمالك

وفرض النادي الأهلي سيطرته على المباراة منذ البداية، حيث حسم الأحمر الشوط الأول لصالح بنتيجة 25 -20، قبل أن تستمر السيطرة في الشوط الثاني الذي حقق الأحمر الفوز خلاله، بنتيجة 25-21.

وجاءت نتيجة الشوط الثالث لصالح المارد الأحمر أيضًا، بنتيجة 25-22، ليتوج رجال طائرة الأهلي بلقب النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

عدد ألقاب الأهلي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

وبتتويج الأحمر بلقب النسخة الحالية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، تمكن من رفع عدد ألقابه في البطولة إلى 17 لقبا.

وكان الأهلي تأهل لنهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد بروندا، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
تعليق صادم من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بثلاثة على الزمالك بالدوري المصري
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة
