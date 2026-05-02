كشف مصدر بالنادي الأهلي، قرار المدير الفني للفريق، ييس توروب بخصوص لاعب الفريق، أشرف بن شرقي، بعد تألقه في مباراة القمة ضد الزمالك.

موقف توروب تجاه أشرف بن شرقي بعد تألقه في القمة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنه تم الاتفاق على أن يكون بن شرقي لاعبا أساسياً بعدما قدم مستوي مميز في لقاء القمة وسجل هدفين وصنع الثالث.

ولفت إلى أن تراجع مستوى محمد شريف ومروان واستمرار استبعاد كامويش دفع توروب إلى الاعتماد على بن شرقي ضد إنبي ثم المصري.

وفاز النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة جمعتهما، الجمعة، 1 مايو.

أحرز بن شرقي هدفين وصنع الثالث لحسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز

ويواجه الأهلي إنبي في مباراة يوم الثلاثاء المقبل، 5 مايو، وتُبث في الثانية مساء.

