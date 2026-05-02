"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي

كتب : محمد سامي

12:52 م 02/05/2026 تعديل في 12:53 م

محصول الطماطم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة "الإثيريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي للثمرة مما يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي.

وأوضح المركز، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن الفيديو المشار إليه قديم، وقد سبق نفي تلك الادعاءات، وأكدت مجددًا أن المعلومات الواردة بالفيديو لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت الوزارة، أن ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدة أسباب من بينها الإجهاد الحراري أو التقلبات في درجات الحرارة (ارتفاعًا أو انخفاضًا) خلال مرحلة النضج، مما يؤثر على تكوين صبغة "الليكوبين" المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، فضلًا عن عوامل أخرى مثل نقص التسميد بالبوتاسيوم أو الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجيني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأسباب سواء منفردة أو مجتمعة تؤدي إلى ظهور اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، ولا ترتبط على الإطلاق برشها بأي مواد، مشددةً على أن تناول هذه الطماطم آمن وليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

وأهاب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وزارة الزراعة مجلس الوزراء الطماطم المرشوشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
أخبار مصر

إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟
شئون عربية و دولية

لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟

"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي
أخبار مصر

"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي
البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
اقتصاد

البترول: تراجع مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار.. وخطة الوصول إلى صفر
هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب

