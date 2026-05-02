قرر الجهاز الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

ويهدف القرار إلى توفير أكبر قدر من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة، في ظل أهميتها الكبيرة في مشوار الفريق خلال مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفاً على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

إسلام عيسي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا (صورة)





أول تعليق لرئيس الاتحاد الفلسطيني بعد رفض مصافحة ممثل إسرائيل



