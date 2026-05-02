لمدة 5 ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق بمدينة البياضية في الأقصر

كتب : محمد محروس

02:23 ص 02/05/2026 تعديل في 02:25 ص

قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ انقطاع مؤقت في خدمة المياه بعدد من المناطق التابعة لمدينة البياضية، يوم الأحد المقبل، لمدة 5 ساعات متواصلة تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

أفادت الشركة في بيان رسمي، أن المناطق المتأثرة تشمل: "نجع محمد موسى، مستشفى الحميات، المجزر الآلي، والسجن العمومي"، موضحة أن سبب الانقطاع يأتي في إطار أعمال الصيانة الدورية، تحديدًا تطهير خزان محطة المنشآت الشرطية بمنطقة الحميات.

ناشدت الشركة المواطنين، وكذلك المستشفيات والمخابز، بضرورة تخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، مؤكدة جاهزيتها لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب عند الطلب، مع إتاحة التواصل عبر الخط الساخن 125 للتعامل مع أي شكاوى أو حالات طارئة.

انقطاع المياه في الأقصر شركة مياه الأقصر انقطاع المياه البياضية أخبار الأقصر اليوم

بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
حدث بالفن| أول تعليق من هيفاء وهبي على عودتها للغناء في مصر وسر حب هاني
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية

