الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

جميع المباريات

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث أثناء توجهها لمتابعة القمة

كتب : نهي خورشيد

12:35 ص 02/05/2026 تعديل في 12:40 ص

مبارة الأهلي والزمالك

توفت شروق رفعت مشجعة نادي الزمالك، إثر حادث تعرضت له أثناء توجهها لمتابعة مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت شقيقة الراحلة نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ كتبت: "أختي في ذمة الله اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة".

كما نشر أحد أصدقاء الفقيدة عبر “فيسبوك” منشورًا :"لا حول ولا قوة إلا بالله صاحبتي من علي الفيس بوك رايحة ماتش الزمالك عملت حادثة واتوفت ربنا يرحمها ويغفر لها ربنا يرحمك يـ حبيبتي واشوفك فـِ الجنة ان شاء الله".

نتيجة مباراة القمة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، إذ سجل الأهداف كل من أشرف بن شرقي "هدفين" وحسين الشحات، ليرفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث.

مباراة القمة الزمالك الأهلي وفاة مشجعة الزمالك

حدث بالفن| أول تعليق من هيفاء وهبي على عودتها للغناء في مصر وسر حب هاني
بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
القاهرة 34 درجة وأمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت
20 صورة- عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور عبد العاطي والأصدقاء
صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني
