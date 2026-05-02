توفت شروق رفعت مشجعة نادي الزمالك، إثر حادث تعرضت له أثناء توجهها لمتابعة مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت شقيقة الراحلة نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ كتبت: "أختي في ذمة الله اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة".

كما نشر أحد أصدقاء الفقيدة عبر “فيسبوك” منشورًا :"لا حول ولا قوة إلا بالله صاحبتي من علي الفيس بوك رايحة ماتش الزمالك عملت حادثة واتوفت ربنا يرحمها ويغفر لها ربنا يرحمك يـ حبيبتي واشوفك فـِ الجنة ان شاء الله".

نتيجة مباراة القمة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، إذ سجل الأهداف كل من أشرف بن شرقي "هدفين" وحسين الشحات، ليرفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث.

إقرأ أيضاً:

