الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

18:00

لوريان

إعلان

"بعد ثلاثية القمة".. موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على الزمالك بالدوري

كتب : يوسف محمد

12:10 ص 02/05/2026 تعديل في 01:06 ص
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري.


وكان المارد الأحمر، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى 47 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وفي المقابل توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

في قاع مضيق هرمز.. هل كابلات الإنترنت تحت تهديد الحرب الأمريكية الإيرانية؟
بالأسماء.. الحالة الصحية للمصابين في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
محامي ضياء العوضي: تقرير دبي أكد الوفاة طبيعية لكن الغموض مستمر
القاهرة 34 درجة وأمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت
حدث بالفن| أول تعليق من هيفاء وهبي على عودتها للغناء في مصر وسر حب هاني
إعلان

إعلان

