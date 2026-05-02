أشاد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، بأداء الفريق في مواجهة القمة أمام الزمالك، مؤكداً أن المارد الأحمر اعتاد الظهور في اللحظات الصعبة وعدم الاستسلام وهو ما ظهر في الفوز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ياسر ريان يعلق على قمة الدوري

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية إنه كان واثقاً من قدرة الأهلي على حسم المباراة رغم الضغوط التي تعرض لها اللاعبون والجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك شخصية قوية تجعله لا يلقي بالفوطة في الأوقات الحرجة.

وأوضح أن الزمالك كان أمام فرصة مهمة لتعزيز موقفه في سباق اللقب سواء بتحقيق الفوز أو الخروج بنقطة التعادل، إلا أن نتيجة القمة أعادت الأهلي بقوة إلى دائرة المنافسة على البطولة.

وأضاف أن الأهلي أصبح ضمن حسابات المنافسة بشكل أكبر بعد هذا الانتصار، لافتاً إلى أن الفريق قادر على تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين وهو ما قد يزيد من الضغط على باقي المنافسين في صراع الصدارة.

وفي سياق متصل، وجه ياسر ريان بعض الانتقادات لاختيارات الجهاز الفني للزمالك خلال المباراة، معتبراً أن الدفع بمحمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن لم يكن القرار الأفضل في اللقاء.

