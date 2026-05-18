تحدث شريف عابدين المشرف العام على الكرة بنادى كهرباء الإسماعيلية، عن موقف الفريق في مجموعة الهبوط بالدوري المصري.

تصريحات شريف عابدين المشرف العام بنادي كهرباء الإسماعيلية

وقال شريف عابدين خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الإثنين، " النهاردة احنا مكناش موفقين وفاضل مباراتين لينا في الدوري ولسه مش عارفين الدنيا هتروح بينا على فين لكن لسه عندنا فرصه في البقاء بالدوري"

وأكد عابدين"إحنا بنتابع مباريات اليوم في النتائج وإن شاء الله خير يعني لسه في مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة يعني بينا وبين الاتحاد نقطتين وغزل المحلة نقطة لسه مش عارفين هيحصل ايه.

فرصة حرس الحدود في الدوري المصري

وأضاف عابدين: "أنا كان يهمني أن نفوز بالمباراة النهاردة ولكن الحمد لله على كل شيء لو خسرنا المباراة المقبلة في الدوري المصري هيكون الموضوع صعب علينا فربنا يسترها وحرس الحدود فرصته لسه كبيره في الدوري "

واختتم : "أعتقد أن فريق طلائع الجيش برا المنافسة خلاص".

