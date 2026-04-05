انطلقت أمس فعاليات الدور الأول من النسخة الرابعة عشرة لـ بطولة الجونة للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لعام 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش حول العالم من بينهم؛ مصطفى عسل ونور الشربيني وهانيا الحمامي.

أحداث مباريات الدور الأول ببطولة الجونة للإسكواش

شهد اليوم الأول من بطولة الجونة للإسكواش أداءً لافتاً من اللاعبين؛ مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا من مصر، بول كول، المصنف الثاني عالميًا من نيوزيلندا، دييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا من بيرو، كريم جواد، المصنف الرابع عالميًا من مصر، جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا من ويلز، فيكتور كروان، المصنف السادس عالميًا من فرنسا، يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا من مصر، محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا من مصر.

أما على صعيد منافسات السيدات، فقد كان هناك أداء مبهر من اللاعبات، خاصةً من اللاعبات المصريات، حيث فاز كل من اللاعبة هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا من مصر، نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً، أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا من مصر. كما فازت اللاعبة أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا من الولايات المتحدة الأمريكية، سيفاسانغاري سوبْرامانيام، المصنفة السادسة عالميًا من ماليزيا، ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة عالميًا من اليابان، فيروز أبو الخير، المصنفة الثامنة عالميًا من مصر، جورجينا كينيدي، المصنفة العاشرة عالميًا من إنجلترا، جاسمين هاتون، المصنفة الخامسة عشر عالميًا من إنجلترا، فريدة محمد، المصنفة السابعة عشرة عالميًا من مصر، سنا إبراهيم، المصنفة الثامنة عشرة عالميًا من مصر.

نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة للإسكواش البلاتينية PSA 2026

حقق اللاعب مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، فوزًا على اللاعب كورتيس ماليك، المصنف الثالث والعشرون من انجلترا، بنتيجة 3-0.

كما حقق اللاعب يحيى النواساني، المصنف السادس والعشرون عالميًا، فوزًا على اللاعب الفرنسي جريجوري مارش، بنتيجة 3-2.

وفاز ليونيل كارديناس، المصنف الرابع عشر عالميًا من المكسيك على اللاعب محمد الشوربجي، المصنف العاشر عالميًا من إنجلترا، بنتيجة 3-1.

وتغلب اللاعب فيكتور كروان، المصنف السادس عالميًا من فرنسا على اللاعب برنات جاومي، المصنف السادس والثلاثون عالميًا من إسبانيا، بنتيجة 3-2.

أما اللاعب مروان الشوربجي، المصنف التاسع عالميًا من إنجلترا، فاز على اللاعب تيموثي براونيل، المصنف السابع والعشرون من الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة 3-2. وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 6-11، 11-2، 11-6، 9-11، 11-9.

تألق هانيا الحمامي ونور الشربيني.. نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة للإسكواش 2026 للسيدات

فازت هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا على أنهات سينغ، المصنفة العشرون من الهند، بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

كما حققت اللاعبة كنزي أيمن، المصنفة السابعة والعشرون من مصر، فوزًا على اللاعبة نيل جيليس، المصنفة الثانية عشر من بلجيكا، بنتيجة 3-1.

كما حققت اللاعبة جاسمين هاتون، المصنفة الخامسة عشرة من انجلترا، فوزًا على اللاعبة أيفا أزمان، المصنفة الخامسة والعشرون من ماليزيا، بنتيجة 3-0.

كما فازت اللاعبة فريدة أبو الخير، المصنفة السابعة عالميًا من مصر على اللاعبة مارينا ستيفانوني، المصنفة الرابعة عشرة من الولايات لمتحدة الامريكية بنتيجة 3-1.

وحققت اللاعبة ساتومي واتانابي، المصنفة السادسة عالميًا من اليابان، فوزًا على اللاعبة تاليا زكريا، المصنفة مئتان وثمانية من مصر، بنتيجة 3-0

كما تغلبت اللاعبة هنا معتز، المصنفة الثمانة و العشرون من مصر، فوزًا على اللاعبة فريدة وليد، المصنفة الثالثة والثمانون من مصر، بنتيجة 3-1

وتخطت اللاعبة روان العربي، المصنفة الستون عالميًا من مصر، اللاعبة لوسي تورمل، المصنفة الواحدة و الثلاثون من انجلترا، بنتيجة 3-0.

وفازت أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا من مصر، على اللاعبة تين جيليس، المصنفة التاسعة من بلجيكا، بنتيجة 3-0.

