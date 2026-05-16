هل يرتدي شحاتة شارة قيادة الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف منح محمد شحاتة شارة قيادة الفريق في مواجهة نهائي الكونفدرالية المقرر له اليوم أمام اتحاد العاصمة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

محمد شحاتة يرتدي شارة قيادة الزمالك

أوضح المصدر، أن الجميع داخل الفريق يرى أن ما فعله اللاعب في مباراة الذهاب بالمشاركة بعد وفاة والده لن ينسى أبدا وسيظل خالدا في اذهان جماهير الزمالك.

وأكمل المصدر، أن منح اللاعب شارة القيادة في مباراة اليوم مثلما حدث في الذهاب هو أقل شيء، ولكن اللاعب نفسه لا يركز في هذا الأمر ويرى الأهم هو تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

واختتم المصدر، أن الاتجاه حتى الآن هو منح شحاتة شارة القيادة، خاصة وأن عمر جابر القائد ومعه عبدالله السعيد يرجحون هذا الأمر.

