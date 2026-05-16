شهدت محافظة بورسعيد، خلال الساعات الـ24 الماضية، عددًا من التحركات التنفيذية والخدمية بتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، شملت ملفات النظافة والتموين والزراعة والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، إلى جانب تطوير المناطق السكنية.

استعدادات مكثفة لانطلاق الامتحانات

وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمدارس واللجان، استعدادًا لانطلاق امتحانات النقل، مع استمرار حملات رفع المخلفات والكنس وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين الأحياء والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط المدارس.

حملات تموينية وضبط مخالفات

وفي الملف التمويني، أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 20 محضرًا، وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، بينها سجائر أجنبية ومنتجات غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه المحافظ باستمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول السلع الفاسدة.

متابعة توريد القمح المحلي

كما تابع محافظ بورسعيد موقف توريد القمح المحلي لموسم 2025 / 2026، حيث بلغت الكميات الموردة أكثر من 5300 طن بنسبة 29.46% من المستهدف.

ووجه المحافظ بتذليل العقبات أمام المزارعين، وضمان انتظام أعمال الاستلام داخل مواقع التخزين والصوامع، مع توفير جميع التيسيرات اللازمة خلال موسم التوريد.

استمرار تطوير منطقة الصفوة

وفي حي الزهور، أكد المحافظ استمرار أعمال تطوير منطقة الصفوة، والتي شملت رفع كفاءة 43 عمارة سكنية تضم 860 وحدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ورصف الطرق وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

كما تضمنت الأعمال تحويل إحدى المناطق الفضاء إلى موقف سيارات منظم، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للأهالي وتحقيق السيولة المرورية داخل المنطقة.