يسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تصحيح المسار في مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد، ليكون بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية الليلة لحسم اللقب في ستاد القاهرة

سيناريوهات تتتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية

يدخل الزمالك اللقاء بأكثر من خيار من أجل حسم اللقب، أبرزها الفوز بنتيجة 1-0، وهو ما يعني اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

كما يمتلك الفريق الأبيض فرصة التتويج في حال تحقيق الفوز بفارق هدفين دون استقبال أي أهداف، مع ضرورة تسجيل هدفين على الأقل، خاصة أن قاعدة الهدف خارج الأرض قد تمنح الفريق الجزائري أفضلية في حال التعادل في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.