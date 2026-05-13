أون لاين.. تفاصيل سقوط شبكة لتجارة طائرات "درون" في السيدة زينب

كتب : علاء عمران

12:55 م 13/05/2026

ضبط عاطلين بحوزتهما درون

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عرض طائرة "درون" للبيع.

تحديد وضبط المتهم الأول

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الإعلان، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعُثر بحوزته على طائرة درون.

وبمواجهته، أقر بحصوله عليها من عاطل آخر مقيم بذات الدائرة.

ضبط المتهم الثاني ومضبوطات إضافية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني، وبحوزته 4 طائرات درون، و4 أجهزة تحكم، و4 بطاريات خاصة بها.
وبمواجهته، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

