الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

رحيل نجومه وإنجاز تاريخي.. ماذا حدث عندما هبط الإسماعيلي منذ 68 عاما؟

كتب : هند عواد

11:16 م 12/05/2026

مباراة الاسماعيلي ووادي دجلة

في موسم 1957-1958، هبط الإسماعيلي من الدوري المصري الممتاز، واليوم وبعد 68 عاما يتكرر الأمر نفسه، بتأكيد هبوط الفريق.

وتأكد هبوط الإسماعيلي بعد خسارة الفريق من وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليتذيل مجموعة الهبوط برصيد 19 نقطة، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي.

هبوط الإسماعيلي من الدوري الممتاز

هبط الإسماعيلي من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين، لأول مرة منذ موسم 1957-1958، إذ أنه بعد الهزيمة من دجلة يصبح الفارق بينه وبين المركز الـ11، 10 نقاط.

ويتبقى 3 جولات فقط على نهاية الموسم، وفي حالة فوز الإسماعيلي في الثلاث مباريات المتبقية، سيصل رصيده للنقطة 28 نقطة، بالتالي لن يصل إلى المركز الـ11.

حكاية أول هبوط للإسماعيلي منذ 68 عاما

في عام 1958 هبط الإسماعيلي لأول مرة من الدوري المصري الممتاز، بسبب رحيل عددا من نجومه آنذاك.

واحتاج الإسماعيلي لثلاثة مواسم للعودة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز، فعاد من جديد في موسم 1962-1963، وبعدها حقق إنجازا تاريخيا.

ففي موسم 1969، أصبح الإسماعيلي أول ناد عربي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، وبعد عودته مرة أخرى للدوري الممتاز، توج باللقب 3 مرات مواسم 1966-1967، 1990-1991، 2001-2002.

الإسماعيلي الدوري المصري وادي دجلة

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
نتنياهو قلق من ترامب.. لماذا تخشى إسرائيل إنهاء أمريكا لحرب إيران؟
بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟
