رحيل نجومه وإنجاز تاريخي.. ماذا حدث عندما هبط الإسماعيلي منذ 68 عاما؟

في موسم 1957-1958، هبط الإسماعيلي من الدوري المصري الممتاز، واليوم وبعد 68 عاما يتكرر الأمر نفسه، بتأكيد هبوط الفريق.

وتأكد هبوط الإسماعيلي بعد خسارة الفريق من وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليتذيل مجموعة الهبوط برصيد 19 نقطة، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي.

هبوط الإسماعيلي من الدوري الممتاز

هبط الإسماعيلي من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين، لأول مرة منذ موسم 1957-1958، إذ أنه بعد الهزيمة من دجلة يصبح الفارق بينه وبين المركز الـ11، 10 نقاط.

ويتبقى 3 جولات فقط على نهاية الموسم، وفي حالة فوز الإسماعيلي في الثلاث مباريات المتبقية، سيصل رصيده للنقطة 28 نقطة، بالتالي لن يصل إلى المركز الـ11.

حكاية أول هبوط للإسماعيلي منذ 68 عاما

في عام 1958 هبط الإسماعيلي لأول مرة من الدوري المصري الممتاز، بسبب رحيل عددا من نجومه آنذاك.

واحتاج الإسماعيلي لثلاثة مواسم للعودة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز، فعاد من جديد في موسم 1962-1963، وبعدها حقق إنجازا تاريخيا.

ففي موسم 1969، أصبح الإسماعيلي أول ناد عربي يحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، وبعد عودته مرة أخرى للدوري الممتاز، توج باللقب 3 مرات مواسم 1966-1967، 1990-1991، 2001-2002.

