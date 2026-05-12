أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن بدء تفعيل استقبال طلبات تراخيص المحال العامة بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل، وذلك عبر منظومة "الشباك الموحد" التي تهدف إلى إنهاء الروتين وتقديم خدمة سريعة ومتطورة لمجتمع الأعمال السكندري.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثماري ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

وأوضح أن التعاون مع الغرفة التجارية يهدف إلى تجميع كافة جهات الترخيص في مكان واحد، وتقليص الوقت الزمني اللازم لاستخراج التراخيص لضمان دخول المنشآت في الدورة الاقتصادية رسمياً وسريعًا.

الوكيل: تسعى لنكون جسرًا يربط التاجر بالدولة

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الغرفة سخرت كافة إمكانياتها اللوجستية لإنجاح هذه المنظومة تحت رعاية محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى دائماً لتكون الجسر الذي يربط التاجر بالدولة، موضحاً أن اعتماد نظام "الشباك الموحد" هو نقلة نوعية في كفاءة الدورة المستندية، ما يساهم في حصر ودمج القطاع غير الرسمي وتحفيز النمو التجاري بالثغر.

جدول مواعيد منظومة الشباك الموحد

ووفقًا للجدول المعلن من غرفة الإسكندرية، تُستقبل طلبات المواطنين يوم السبت من أحياء العامرية ثان ووسط ويوم الأحد لأحياء المنتزه أول والعامرية أول، ويوم الاثنين لأحياء العجمي والمنتزه ثان.

فيما جرى تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتلقي طلبات التراخيص لمواطني أحياء شرق وبرج العرب، ويوم الأربعاء لأحياء الجمرك وغرب، مع الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة www.alexcham.org.