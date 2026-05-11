رحل عن عالمنا اليوم الإثنين الموافق 11 مايو الجاري، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يعلن وفاة والده

وأعلن الفنان أحمد أبو زهرة عن وفاة والده، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، كتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: "مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة، في كل أعماله الفنية، من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة. ادعوله بالمغفرة".

علاقة أبو زهرة وكرة القدم

ويعرف عبد الرحمن أبو زهرة بكونه أحد أهم الفنانين في تاريخ مصر، لكن الكثير لا يعرفون علاقة الراحل بكرة القدم وعشقه لهذه اللعبة.

وخرج أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية سابقة، ليكشف عن فريقه الرياضي المفضل داخل مصر، حيث أكد أنه من محبي وعشاق نادي الزمالك.

وقال أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر قناة المحور: "أنا من مشجعي نادي الزمالك، أخواتي الكبار كاوا زملكاوية، علشان كده أنا من محبي الفارس الأبيض".

وأكد أبو زهرة، أنه من عشاق الفارس الأبيض، وهو ما تسبب في انفعاله من قبل على أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، بسبب الفريق الذي يشجعه أبو زهرة، حيث قال: "كنت أجلس مع شوبير في إحدى المرات، وقال لي أجدع أهلاوي ونادي الزمالك كانت نتائجه متراجعة بشكل كبير آنذاك".

وأكمل أبو زهرة: "حينما قال لي شوبير أجدع أهلاوي، انفعلت عليه قائلا أنا زملكاوي بس بنكسف أقول وأعلن عن الأمر ده".

