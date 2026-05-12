نفى أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، صحة ما تم تداوله بشأن وجود وصية من والده بخروج جنازته من المسرح، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

أحمد أبو زهرة يرد على الشائعات: ارحمونا في هذه اللحظة

قال أحمد أبو زهرة، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن ما يُثار بشأن هذا الأمر "كلام كاذب"، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم تداول الشائعات، خاصة في ظل حالة الحزن التي تعيشها الأسرة بعد وفاة الفنان الكبير.

وأضاف نجل الفنان الراحل أن الأسرة فوجئت بحجم الأخبار غير الصحيحة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة احترام مشاعرهم في هذا التوقيت الصعب، قائلًا: "ارحمونا في هذه اللحظة".

وجاء نص المنشور كالتالي: "أتمني من كل المواقع ألا تنزل أي كلام عن لساني او لسان اي من اخواتي لاننا لم نقول اي تصريحات خاصة بأي وصايا للوالد وكله كلام كاذب وارحمونا في هذه اللحظة".

وكان خبر وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة قد أثار حالة واسعة من الحزن بين جمهوره ومحبيه، وسط رسائل نعي من عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو- صدمة فتوح أحمد على الهواء بسبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة



أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة



