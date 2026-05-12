"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته

كتب : أحمد العش

12:05 ص 12/05/2026 تعديل في 12:50 ص
    نجل عبد الرحمن أبوزهرة رفقة أبيه
    الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
    الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده عمر (1)
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (3)
    عبد الرحمن ابو زهرة
    عبد الرحمن ابو زهرة
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع أحفاده
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده عمر (2)
    عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مع حفيده
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (1)
    عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير

نفى أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، صحة ما تم تداوله بشأن وجود وصية من والده بخروج جنازته من المسرح، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

أحمد أبو زهرة يرد على الشائعات: ارحمونا في هذه اللحظة

قال أحمد أبو زهرة، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن ما يُثار بشأن هذا الأمر "كلام كاذب"، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم تداول الشائعات، خاصة في ظل حالة الحزن التي تعيشها الأسرة بعد وفاة الفنان الكبير.
وأضاف نجل الفنان الراحل أن الأسرة فوجئت بحجم الأخبار غير الصحيحة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة احترام مشاعرهم في هذا التوقيت الصعب، قائلًا: "ارحمونا في هذه اللحظة".

وجاء نص المنشور كالتالي: "أتمني من كل المواقع ألا تنزل أي كلام عن لساني او لسان اي من اخواتي لاننا لم نقول اي تصريحات خاصة بأي وصايا للوالد وكله كلام كاذب وارحمونا في هذه اللحظة".
وكان خبر وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة قد أثار حالة واسعة من الحزن بين جمهوره ومحبيه، وسط رسائل نعي من عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

