أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، وذلك في إطار فعاليات دورته السابعة والأربعين المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من اليوم 10 مايو 2026، ويستمر حتى 3 أغسطس 2026.

ملتقى القاهرة السينمائي وشروط التقديم

ملتقى القاهرة السينمائي تم تأسيسه لدعم مشاريع الأفلام الروائية وغير الروائية الطويلة القادمة من العالم العربي، وذلك في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج؛ بهدف تمكين صناع السينما العرب عبر تقديم منح مالية وخدمات إنتاجية متكاملة، إلى جانب فرص تواصل حقيقية مع كبار الممولين والمنتجين والموزعين على المستوى الدولي.

وتهتم النسخة الثانية عشرة، ببناء قدرات صناع الأفلام والمشاريع السينمائية، وتشييد جسور التواصل مع الأسواق العالمية عبر شراكات استراتيجية مستدامة.

وكشف الملتقى عن الشروط التي يجب توافرها في الأفلام التي يضمها، وهي: "أن يكون المخرج من جنسية عربية أو من أصول عربية، أن يكون المشروع فيلمًا طويلاً (روائيًا أو غير روائي) في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، أن يكون المخرج أنجز فيلمًا واحدًا على الأقل سابقًا، طويلاً أو قصيرًا".

حسين فهمي يتحدث عن ملتقى القاهرة السينمائي

وفي بيان صحفي صادر عن المهرجان، قال الفنان حسين فهمي رئيس الدورة السابعة والأربعين "ملتقى القاهرة السينمائي رسالة نؤمن بها ونجدد التزامنا بها كل عام، قبل أن يكون برنامجًا لدعم المشاريع، لتكون القاهرة وجهةً أساسيةً لكل صانع سينما عربي يحمل حلمًا يستحق الرؤية. نقدم هنا فرص التمويل لتصبح بوابةً نحو العالمية، انطلاقًا من هويتنا وموروثنا السينمائي العربي. وأدعو المواهب العربية للإيمان بمشاريعها والتقدم بها إلينا لنبني معًا مستقبل السينما العربية."

تعرف على المشاريع التي دعمها ملتقى القاهرة السينمائي

وكانت مشاريع عديدة تلقت دعم الملتقى وأسهمت في تحقيق حضور لافت على الساحة السينمائية الدولية، ومن أبرزها:

"بنات ألفة" — كوثر بن هنية (تونس)

"إن شاء الله ولد" — أمجد الرشيد (الأردن)

"وداعًا جوليا" — محمد كردفاني (السودان)

"الحياة بعد سهام" — نمير عبدالمسيح (مصر)

وفي هذا السياق، أكد محمد سيد عبدالرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما: "على مدار 11 نسخة، أثبت الملتقى مكانته كأحد أهم منصات تطوير المشاريع في المنطقة العربية، ليس من خلال حجم الدعم الذي يوفره وحده، بل من خلال نوعية الأفلام التي تخرج منه."

وشهدت الدورة الماضية (2025) مشاركة 16 مشروعًا من 11 دولة عربية، تنافست على 37 جائزة بقيمة إجمالية حوالي 300 ألف دولار أمريكي، توزّعت بين منح نقدية وخدمات عينية مقدمة من شركات ومؤسسات إنتاج وتوزيع محلية ودولية.

اقرأ أيضا

الصور الأولى من عقد قران حفيدة شعبان عبدالرحيم على كروان مشاكل

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"

"كنت بشوف نفسي جثة".. شمس الكويتية تثير الجدل في تصريحات جديدة