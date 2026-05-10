علق الإعلامي خالد الغندور على الأجواء التي صاحبت خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة أقيمت على ملعب ملعب 5 جويلية.

تصريحات خالد الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” تعليقًا ساخرًا قال فيه إنه أثناء متابعة المباراة داخل أحد الأماكن، لاحظ حالة فرحة كبيرة بعد احتساب ركلة الجزاء لصالح الفريق الجزائري وإلغاء هدف للزمالك، مضيفًا بشكل ساخر أن “الجالية الجزائرية كبيرة أوي” في إشارة إلى ردود الفعل داخل المكان الذي كان يتواجد به.

وجاءت تصريحات الغندور في ظل حالة الجدل الواسعة حول قرارات التحكيم في المباراة، والتي انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، ليضع قدمًا في طريق التتويج باللقب القاري.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الزمالك لمواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة يوم 16 مايو على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارة الذهاب وحسم اللقب لصالحه.

