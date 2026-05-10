مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

"الجالية الجزائر كبيرة أوي".. تعليق ساخر من الغندور على ما حدث في مباراة الزمالك

كتب : محمد خيري

01:59 م 10/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 9 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (11) (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (12) (1)
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الزمالك (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي خالد الغندور على الأجواء التي صاحبت خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة أقيمت على ملعب ملعب 5 جويلية.

تصريحات خالد الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” تعليقًا ساخرًا قال فيه إنه أثناء متابعة المباراة داخل أحد الأماكن، لاحظ حالة فرحة كبيرة بعد احتساب ركلة الجزاء لصالح الفريق الجزائري وإلغاء هدف للزمالك، مضيفًا بشكل ساخر أن “الجالية الجزائرية كبيرة أوي” في إشارة إلى ردود الفعل داخل المكان الذي كان يتواجد به.

وجاءت تصريحات الغندور في ظل حالة الجدل الواسعة حول قرارات التحكيم في المباراة، والتي انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد، ليضع قدمًا في طريق التتويج باللقب القاري.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الزمالك لمواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة يوم 16 مايو على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارة الذهاب وحسم اللقب لصالحه.

اقرأ أيضا:

اعتبروني رجل فقد عقله.. ميدو يثير الجدل بعد خسارة الزمالك

أول تحرك من الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الغندور اتحاد العاصمة الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟
نصائح طبية

مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
علاقات

سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
اقتصاد

مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا