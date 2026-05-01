الدوري المصري

بيراميدز

3 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

رسالة نارية من جمال حمزة للاعبي الزمالك قبل القمة الـ132

كتب : نهي خورشيد

06:54 م 01/05/2026

جمال حمزة نجم الزمالك السابق

أعرب جمال حمزة نجم الزمالك السابق، عن مساندته الكاملة للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وإبراهيم صلاح وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

أبرز تصريحات جمال حمزة قبل قمة الأهلي والزمالك

ووجه حمزة رسالة تحفيزية للاعبين عبر قناة النادي أكد خلالها ثقته في قدرتهم على تقديم أداء قوي يرضي طموحات الجماهير، مشيراً إلى أن ما يقدمه الفريق مؤخراً يعكس حالة من الالتزام والروح القتالية التي تستحق الإشادة.

وشدد نجم الزمالك الأسبق على أهمية خوض المباريات بروح الاستمتاع، موضحاً أن الأداء المميز في الفترة الماضية كان أحد أسباب النتائج الإيجابية داعياً اللاعبين إلى مواصلة النهج ذاته في المرحلة الحاسمة.

كما أكد أن الجميع يقف خلف الفريق ويدعمه بقوة، معرباً عن أمله في أن ينجح اللاعبون في استثمار هذه المرحلة لتحقيق بطولتي الدوري والكونفدرالية، مشدداً على أن الفريق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للوصول إلى منصات التتويج.

