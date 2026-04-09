تحرك من الزمالك بشأن جماهيره قبل مواجهة شباب بلوزداد في القاهرة

تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من أجل دعم الفريق جماهيريًا قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشفت مصادر أن إدارة الزمالك تقدمت بطلب رسمي للحصول على الموافقات اللازمة لحضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مباراة الإياب، والتي تقترب من 70 ألف مشجع.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في مباراة الذهاب يوم 10 أبريل الجاري بالجزائر، على أن تُقام مواجهة الإياب يوم 17 من الشهر ذاته على استاد القاهرة.

وأوضحت المصادر أن مباراة العودة تحظى بأهمية خاصة، في ظل سعي الزمالك لمواصلة مشواره في البطولة القارية، خاصة أنه يمثل الكرة المصرية في البطولة، وهو ما يعزز من أهمية الحضور الجماهيري الكبير لدعم الفريق.

وأضافت أن إدارة النادي تكثف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تأمين الموافقات الرسمية، بما يسمح بحضور جماهيري كامل، أسوة بمباراة الذهاب التي تُقام وسط دعم جماهيري كبير للفريق الجزائري.